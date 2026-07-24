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Fiorentino a ritmo di tango: ecco Steger e Vicente Classico, italoargentini

24 lug 2026
Fiorentino a ritmo di tango: ecco Steger e Vicente Classico, italoargentini

Sarà un Fiorentino a tinte biancocelesti quello della prossima stagione. Alla squadra rossoblù si aggiungono due giocatori nati in Argentina e poi arrivati in Italia, dove hanno acquisito la doppia cittadinanza: Luciano Matias Steger e Mario Vicente Classico.

Classe 2002, alto 170 centimetri, Steger è un centrocampista nato a Santa Fe, che ha trascorso le ultime tre stagioni nel Bel Paese tra Promozione ed Eccellenza, in Calabria, segnando anche 8 reti nel 2023/24. Quasi due metri di altezza per Vicente Classico, punta centrale che si affiancherà a Mattia Pintore nel reparto avanzato: anche lui ha giocato in Italia tra Eccellenza (Abruzzo e Basilicata) e Promozione (Lazio).




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