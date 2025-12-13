Fiorentino, Abouzziane: "Playoff obiettivo minimo"

Il Fiorentino è tornato nella lotta per il tabellone diretto dei playoff, grazie a quattro vittorie consecutive, e lo ha fatto nel momento centrale del campionato. Molto del merito lo si deve a una difesa che si è riscoperta solidissima, ma, davanti, i rossoblù stanno trovando belle combinazioni e goal con continuità.

Contro il Faetano, per la prima volta in stagione hanno segnato tre goal: due di questi arrivano dal piede di Sami Abouzziane, uno direttamente, l'altro con un assist servito. Il numero 7 commenta così la propria prestazione: "La scorsa settimana ero squalificato, quindi mi ero detto che in questa partita avrei dovuto fare goal".

Adesso sembra che stiate girando meglio davanti, cos'è cambiato?

"Diciamo che avevamo un paio di assenti e adesso stanno rientrando tutti, da Ben Kacem a Pesenti. Abbiamo cominciato a giocare ognuno nel proprio ruolo vero e lì è iniziato a crearsi un po' di gioco, poi un po' di gol e così via".

Adesso anche la classifica vi sorride, puntate ai playoff?

"Sì, quello è l'obiettivo minimo del Fiorentino, andare ai play-off per poi giocarsela. Continuiamo così".







