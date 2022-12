FUTSAL Fiorentino al comando in attesa della Folgore I rosso-blu travolgono il San Giovani per 6 a 1. Nel posticipo la Folgore se la vedrà con il Faetano

Nella dodicesima giornata del campionato sammarinese di Futsal, il Fiorentino conquista l'undicesima vittoria superando per 6 a 1 il San Giovanni. Vincono anche il Pennarossa che supera per 3 a 2 la Virtus e il Tre Fiori che batte per 7 a 2 la Juvenes/Dogana. Successi anche per il Domagnano, 8 a 1 contro il Cosmos, per la Libertas, 5 a 3 al Tre Penne e per La Fiorita che ha battuto il Murata per 4 a 0. Nel posticipo di questa sera la Folgore affronta il Faetano. Riposa il Cailungo

