Fiorentino – Cailungo un pareggio che accontenta tutti

Il Cailungo approccia bene l'incontro alzando subito il ritmo. Cecconi manda il primo segnale di una partita giocata bene dalla squadra di Benedetti. Quello che deve migliorare il club di Borgo Maggiore è destinare maggior attenzione alle ripartenze. Mattia Pintore lanciato a rete non sbaglia e sono passati solo 4 minuti. Disattenzione della difesa del Cailungo: diagonale di Antonio Bua che meritava miglior destino. Cresce il Cailungo Punizione Depaoli, Simone Benedettini attento e reattivo.

Primo tempo sontuoso da parte di Edoardo Bernardi, classe 2003. In questo caso fa tutto da solo, ma chiede un po' troppo a se stesso e l'azione personale non porta i frutti sperati. A metà frazione si rivede il Fiorentino con la doppia occasione: prima con Vincente, poi dall'angolo successivo ci proba Ajmi. Sono tante le occasioni potenziali che si creano: Antonio Bua palo esterno da posizione defilata. Ci prova anche Steger, diagonale che meritava miglior fortuna. Minuto 35 Edoardo Bernardi si gira con il destro e trova l'angolino basso. Pareggio che arriva da una giocata del migliore in campo per distacco. Finale di tempo dove c'è ancora molto da vedere: annullato il gol al Fiorentino per posizione irregolare. Dall'altra parte si chiude il tempo con un'altra giocata di Bernardi questa volta su punizione: Simone Benedettini sontuoso.

Nella ripresa i ritmi calano anche se le due squadre confezionano situazioni per strappare la posta piena. Khalifa Ajmi colpisce il legno. Poi secondo episodio arbitrale con lo straordinario gol annullato a Cecconi. Nel finale sulla punizione di Ledesma, Tordella chiede l'aiuto alla traversa e sul corner successivo Costantini manda fuori non di molto. L'arbitro è poi costretto a fermare il gioco per diversi minuti a causa del serio infortunio al ginocchio accorso a Cristian Grieco al quale va un grosso in bocca al lupo di prontissima guarigione.

Tutto sommato è un pareggio che accontenta tutti: allo Stadio di Acquaviva, Fiorentino – Cailungo 1-1.









