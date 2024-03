CAMPIONATO SAMMARINESE Fiorentino, Camillini: "Obiettivo playoff centrato, quel che viene in più è ben accetto"

Comunque soddisfatto della prova del suo Fiorentino il tecnico Michele Camillini: "Il primo gol nasce da un nostro errore, contro queste squadre non te lo puoi permettere. Comunque sono contento della nostra prova, se restiamo concentrati possiamo fare bella figura anche in queste partite. 7° posto? Il nostro obiettivo erano i playoff e l'abbiamo centrato, quel che viene in più è ben accetto".

