FUTSAL Fiorentino campione sammarinese, battuta la Folgore

Sarà ancora il Fiorentino a difendere i colori sammarinesi nei preliminari di Futsal Champions League. La squadra di Matteo MIchelotti, campione in carica e prima in regular season, ha infatti battuto in finale la Folgore per 4-2.

