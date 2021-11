CAMPIONATO Fiorentino col batticuore, Virtus di misura, San Giovanni a valanga La Libertas rimonta in nove, sbaglia un rigore e cede 3-2 ai gialloblu. Juvenes/Dogana e Cosmos ko e sempre fuori dai playoff.

I miracoli per definizione sono rarità, infatti la Libertas ne coglie uno solo e cede 3-2 a un Fiorentino che fa e disfa a ripetizione. Già al 1° Colagiovanni intercetta il rilancio di Gentilini e serve Abouzziane, il cui scavetto arma la girata letale di Ben Kacem. E pian piano la trama si fa da Oscar: la Libertas resta in 9 per i rossi a Fraternali e Morelli, a quest'ultimo segue la punizione rasoterra di Calzolari che passa sotto i piedi di Alex Gasperoni e infila un Gentilini troppo sorpreso. È il 52° e sembra finita, invece, nonostante i due in meno, già 3' dopo Olcese la riapre, scardinando la difesa col triangolo con Aruci. E al 66° Berretti riceve da Cuomo, si libera di Baizan col controllo e dal limite spara un volante baciato dalla traversa, per un pari capolavoro e clamoroso. Scosso ma non affossato, il Fiorentino riallunga all'88° con l'inzuccata ravvicinata di Colagiovanni su assist di Ben Kacem: stavolta pare fatta e invece, a recupero inoltrato, Bianchi abbatte Cuomo su un pallone vagante in area. Il portiere ne esce pure acciaccato, eppure si riscatta e intercetta il molle rigore di Aruci.

[Banner_Google_ADS]



Così il Fiorentino si consolida nei playoff e la Libertas cede il 5° posto alla Virtus, che batte 2-1 la Juvenes/Dogana. Gori imbuca e Ciacci incrocia il vantaggio, poi Nodari stacca su corner di Apezteguia e sorprende Manzaroli per il bis. La Virtus prova a complicarsi la vita col rosso a Raiola e la papera di Passaniti che regala l'accorcio a Merli, la JD però non va oltre e perde contatto coi playoff.

Ora è a -5, perché il San Giovanni liquida 5-1 il Cosmos. Sempre ancorato a quota 1 e pure sciupone, visto che quando Neri si procura e batte il rigore del vantaggio s'infrange sulla parata di De Angelis. Dopodiché è diluvio rossonero: Mema va a sua volta dal dischetto ma non perdona, poi la difesa si perde Montebelli sull'imbeccata di Conti per un bis che fa perdere la testa al portiere Gregori, espulso. E l'SG allunga ancora con De Biagi – liberato in area dalla cavalcata di Ugolini – e con Mema, che fa doppietta su sponda di Montebelli. Infine il pokerissimo del capitano Ugolini, che riceve da Magnani, mette a sedere Batori e colpisce. Nel frattempo, il Cosmos s'era preso una mini- soddisfazione con Ura, la cui pennellata a giro da fuori va a filo di palo per il primo, meraviglioso gol del campionato gialloverde.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: