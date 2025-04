CAMPIONATO SAMMARINESE Fiorentino - Cosmos. Errico: "Ora archiviamo la stagione regolare", B. Diop: "Il goal ci ha destabilizzato" A fine partita, i due centrocampisti hanno commentato l'andamento della sfida, vinta dalla squadra di Seravalle

Fiorentino - Cosmos non ha solo deciso quale delle due squadre sarebbe andata ai playoff, ma ha anche dato indicatori importanti: che la squadra di Serravalle stia tornando in salute e sia pronta per la postseason, da un lato, e che i rossoblù abbiano tanto da migliorare dal punto di vista mentale, dall'altor. A fine partita, a commentare tali segnali sono stati due centrocampisti, Simone Errico per il Cosmos e Boubacar Diop per il Fiorentino.

"È stato un successo importante perché comunque ci troviamo in una fase di stagione dove bisogna cercare solo la vittoria - dice Errico -. Non era scontato, siamo partiti molto forte e per fortuna siamo riusciti a sbloccare la partita nel secondo tempo. Da lì si sono aperti dei grandi spazi e siamo riusciti a chiudere la partita. Siamo stati bravi e faccio complimenti a tutta la squadra. La stagione regolare ormai è da archiviare: ora pensiamo a chiuderla nel migliore dei modi e quello che è stato è stato. Nel campionato di San Marino c'è la fortuna di partecipare al playoff, quindi adesso ci troviamo in un momento dove possiamo dire la nostra e abbiamo la mentalità giusta per affrontarlo nel migliore dei modi".

Per Diop, nel secondo tempo della partita il Fiorentino ha evidenziato "i soliti problemi di testa che abbiamo in questa seconda parte di campionato. Prendiamo un goal che poi ci destabilizza mentalmente. Pensiamo all'errore che abbiamo fatto, ci scolleghiamo con la testa e poi arrivano i soliti errori che portano sempre agli stessi gol. Sicuramente dovremo essere più concentrati, non solo nel primo tempo, ma in tutti i 95 minuti che dovremo giocare nel turno preliminare. E poi essere più cattivi sotto porta e regalare meno ai nostri avversari".

