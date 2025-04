CAMPIONATO SAMMARINESE Fiorentino - Cosmos. Selva: "Ottima prestazione", Costantini: "Dopo il goal, un blackout" Le impressioni dei due allenatori al termine dello scontro diretto, che ha spedito la squadra di Serravalle ai playoff e i rossoblù al turno preliminare

Da un lato soddisfazione per la bella prestazione offerta, dall'altro preoccupazione per il blackout mentale arrivato dopo il primo goal subito. Sono, com'è ovvio che sia, opposti gli umori dei due allenatori Andy Selva e Fabrizio Costantini, al termine dello scontro diretto del 29° turno del Campionato sammarinese. Questo non tanto perché una squadra, il Cosmos, è stata promossa direttamente ai quarti dei playoff e l'altra, il Fiorentino, dovrà passare dal turno preliminare, quanto per quello che si è visto in campo nel secondo tempo, in cui il club di Serravalle è dilagato, segnando tre reti.

"La settimana, soprattutto a livello sportivo, è stata ottima, perché abbiamo fatto una grande prestazione - commenta Selva -. Ho visto giocatori veramente, veramente bene e quindi sono molto contento".

Nel primo tempo si è vista un po' di difficoltà a creare occasioni, nel secondo avete immediatamente aggredito l'avversario. Cos'è cambiato durante l'intervallo?

"Le partite non si possono vincere subito nel primo minuto, è chiaro. C'è un momento dove dobbiamo capire anche come muovere l'avversario. Nel primo tempo ci siamo riusciti poco, nel secondo tempo è cambiato proprio il registro. Abbiamo messo a posto alcune cose, i giocatori si sono trovati meglio in altre posizioni. Poi dopo è venuto il primo goal, frutto di una bellissima azione, in seguito abbiamo sempre gestito la partita fino a chiuderla".

Stupito dalla risposta dei propri giocatori al goal subito è Costantini, che spiega: "Purtroppo questa è una squadra che, quando prende goal, vede i fantasmi. È stata una situazione veramente strana, non mi era mai capitato. Però la partita ha avuto due volti: nel primo tempo, secondo me, abbiamo giocato bene in difesa, poi comunque il calcio è fatto di episodi, perciò cambia da un momento all'altro. È stata una partita sicuramente vinta anche dall'esperienza".

In vista del turno preliminare e di un eventuale tabellone principale del playoff, su cosa ci sarà da lavorare?

"Sulla testa dei ragazzi. Fino al goal abbiamo fatto bene, poi quando l'abbiamo subito è diventata una partita nella partita, cosa che non va bene. Poi, ripeto, secondo me queste partite e quella che disputeremo nei playoff sono gare dove vince l'esperienza. E oggi ho capito che comunque noi sotto a quell'aspetto siamo un po' deboli".

