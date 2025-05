CALCIOMERCATO Fiorentino, Costantini sarà l'allenatore anche nella prossima stagione Prolungato fino a giugno 2026 il contratto con l'ex ct. Era subentrato a Tarini nel finale di campionato

Fiorentino, Costantini sarà l'allenatore anche nella prossima stagione.

Fabrizio Costantini sarà l'allenatore del Fiorentino anche nella prossima stagione. L'ex commissario tecnico della Nazionale sammarinese, arrivato a tre partite dalla fine della regular season per sostituire l'esonerato Paolo Tarini, è stato confermato dalla dirigenza rossoblù fino al giugno 2026. "Una decisione presa nel segno della continuità e della fiducia nel lavoro svolto finora - scrive il Fiorentino, annunciando il rinnovo di contratto sui social -, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e consolidamento del progetto sportivo rossoblù".

Costantini era già stato sulla panchina dei rossoblù per due anni, dal 2011 al 2013. Nel breve periodo in cui ha allenato la formazione rossoblù in questa stagione ha disputato sei incontri: due vittorie e una sconfitta in regular season, un pareggio nel turno preliminare (nonostante quasi 80 minuti giocati in 10 contro 11 per un'espulsione), che è comunque bastato per avanzare, e due sconfitte ai quarti dei playoff nel derby contro il Tre Fiori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: