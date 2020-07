CAMPIONATO Fiorentino, ecco Malandri: "Con me anche 4 nuovi giocatori" L'ex tecnico di Forlimpopoli e Vallesavio è alla prima esperienza nel campionato sammarinese.

Sarà uno degli allenatori più giovani del campionato sammarinese, Enrico Malandri. Il nuovo tecnico del Fiorentino, infatti, ha solo 37 anni – classe 1983 – ma ha già alle spalle parecchi campionati vissuti in panchina tra Forlimpopoli – Promozione prima e Prima Categoria poi – e Vallesavio, sempre in Prima. Ora la stimolante avventura a San Marino con la società rossoblu.

Stagione passata con molte ombre e poche luci per il Fiorentino, sempre nei bassifondi delle classifiche. Penultimi nella Prima Fase e terz'ultimi nella Seconda. In più anche il cambio di guida tecnica a metà campionato, da Massimo Campo a Manuel Amati. Con Malandri, il Fiorentino vuole trovare un po' di continuità per ottenere buoni risultati. Cartello di “Lavori in corso” - per il momento – sulla squadra da allestire.

Nel servizio l'intervista a Enrico Malandri, allenatore Fiorentino

