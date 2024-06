FUTSAL Fiorentino-Folgore, la storia infinita Questa sera si assegna il Campionato Sammarinese di Futsal con la finalissima tra Fiorentino e Folgore. Match che sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV dalle 21.45.

Fiorentino-Folgore è una sfida infinita. Per la quinta volta consecutiva, infatti, rossoblu e giallorossoneri si affronteranno per alzare un trofeo del futsal sammarinese. Dopo i successi in Supercoppa e Titano Futsal Cup, Falciano punta a chiudere la stagione perfetta centrando il “triplete”. Cosa che vorrà certamente evitare il Fiorentino - campione in carica, primo in regular season – e poco abituato ad un'annata con “zero titoli”. Un match che si preannuncia carico di significati, tra i due quintetti che – alla fine – si sono dimostrati ancora una volta i migliori.

Cammino senza intoppi per i ragazzi di Matteo Michelotti nella post-season: Libertas eliminata ai quarti, Tre Fiori nel derby in semifinale. Qualche difficoltà in più invece per quelli di Claudio Zonzini con una sola vittoria in quattro partite, nel ritorno dei quarti con la Virtus. Per il resto tre X, tra cui le due in un delicatissimo doppio confronto con il Murata dove la Folgore ha fatto valere il secondo posto stagionale. Ma in finale si azzera tutto e si riparte da 0: al Multieventi – calcio d'inizio alle 21.45 – è atteso il sold-out per vivere l'ennesimo capitolo di questo appassionante duello. Chi vince, oltre ad essere campione di San Marino, rappresenterà il Titano alla prossima Futsal Champions League.

