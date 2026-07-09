Fiorentino: Francesco Monaco è il nuovo allenatore
Francesco Monaco è l'allenatore del Fiorentino per la stagione 2026/2027. Il neo tecnico rossoblu torna vestire i colori del Fiorentino dopo l'esperienza da calciatore avuta in passato.
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