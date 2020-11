Fiorentino Futsal a Nicosia: domani la sfida all’Omonia

Il Fiorentino Futsal è arrivato a Cipro. Dopo 3 ore di volo i rossoblu sono atterrati a Larnaca. Da lì viaggio in pullman fino alla capitale Nicosia, teatro del turno preliminare di UEFA Futsal Champions League. Si gioca domani alle ore 16 locali - le 15 a San Marino - contro l’Omonia Nicosia, la squadra più titolata di Cipro a livello di calcio a 5.





Sarà una sfida ostica per i campioni di San Marino con il tecnico Stefano Fallini che può contare su 11 giocatori per questa trasferta. Assenti Macaluso, Tura e Casali per problemi lavorativi mentre De Angelis e Konovalenkov sono fuori per infortunio. Ci sono, invece, i nazionali Michelotti, Pasqualini, Maiani, Righi ed il portiere Geri. Nel pomeriggio in programma la rifinitura ufficiale, domani alla stessa ora calcio d’inizio. Si gioca in gara secca al “Tasos Papadopoulos Elefheria”, palazzetto dotato di 6000 posti. Match che, però, sarà a porte chiuse.

Nel video l'intervista a Daniele Maiani, centrale Fiorentino Futsal

Dall'inviato a Cipro Alessandro Ciacci