FUTSAL

Fiorentino Futsal campione, Busignani: "Scudetto meritato"

La società rossoblu è campione sammarinese di Futsal per la stagione 2019-2020 e per Danilo Busignani è il quinto campionato consecutivo. Ora, per l'universale della nazionale sammarinese, si apriranno le strade del Lucrezia in Serie A2.