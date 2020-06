FUTSAL Fiorentino Futsal campione, Busignani: "Scudetto meritato" La società rossoblu è campione sammarinese di Futsal per la stagione 2019-2020 e per Danilo Busignani è il quinto campionato consecutivo. Ora, per l'universale della nazionale sammarinese, si apriranno le strade del Lucrezia in Serie A2.

Quest'anno non si vedranno certe immagini ma il verdetto resta invariato: il Fiorentino Futsal è ancora una volta campione di San Marino. Un “dream team”, quello guidato dal tecnico Roberto Chiaruzzi e costruito dalla società rossoblu. In un anno e mezzo di partite solo successi, nessun pareggio e nessuna sconfitta. E tra gli artefici di questa impressionante cavalcata c'è sicuramente Danilo Busignani.

Per il Fiorentino ora si riaprono le strade della Champions League di Futsal con il turno preliminare. Al quale, però, difficilmente parteciperà Busignani chiamato – assieme al portiere Mattia Protti – ad una nuova e stimolante avventura con il Lucrezia in Serie A2. Un'esperienza che potrà far crescere anche la Nazionale di Roberto Osimani, chiamata allo spareggio play-off con la Danimarca a fine 2020.

Nel servizio l'intervista a Danilo Busignani, universale Fiorentino Futsal.

I più letti della settimana: