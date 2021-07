FUTSAL Fiorentino Futsal: esonerato il tecnico Stefano Fallini

Fiorentino Futsal: esonerato il tecnico Stefano Fallini.

Rivoluzione in panchina per il Fiorentino Futsal, che tramite una nota sui suoi canali social ha annunciato di aver sollevato dall'incarico di allenatore Stefano Fallini. Fallini, arrivato nella passata stagione a San Marino, ha conquistato con il Fiorentino il titolo di campione sammarinese, battendo in finale La Fiorita. "Un grande ringraziamento per l'impegno profuso in questa difficile stagione alla guida del club e i migliori auguri per il prosieguo della carriera" si legge nel comunicato della società rossoblu.

