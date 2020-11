FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Fiorentino Futsal, Fallini: "I ragazzi hanno dato tutto, contento della prestazione"

"Sentire la musichetta della Champions League dal vivo e non solo dalla TV è stato emozionante" - sintetizza così l'esperienza europea il tecnico del Fiorentino Futsal Stefano Fallini a margine del match perso per 6-0 contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia nel turno preliminare della UEFA Futsal Champions League. "Il risultato è giusto" - ha affermato l'allenatore rossoblu - "il rammarico principale sono stati i primi minuti della ripresa dove abbiamo avuto un calo ma non posso dire niente ai miei ragazzi".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: