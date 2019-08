Fiorentino Futsal, fissate le date per la Champions League

Le interviste a Roberto Chiaruzzi - allenatore Fiorentino Futsal - e Fabio Belloni - giocatore Fiorentino Futsal

Tra 20 giorni il volo del Fiorentino Futsal decollerà, direzione Tromsø (Norvegia). L'esordio europeo per i rossoblu nella Champions League del calcio a 5 si avvicina ed ha una data ben precisa: mercoledì 28 agosto alle 17 contro i maltesi del St.Andrews. Fiorentino che tornerà in campo il giorno dopo con i padroni di casa dello Sjarmtrollan per poi chiudere il 31 agosto con i moldavi della Dinamo Chisinau.

Non sarà un impegno facile per una squadra che, va detto, ha dominato sul Titano. Double Campionato Sammarinese e San Marino Futsal Cup con ogni singola partita vinta. Ruolino di marcia perfetto e che è valso all'allenatore dei rossoblu, Roberto Chiaruzzi, la Panchina d'Oro Futsal a Calcio Estate. E proprio con il tecnico è stata l'occasione per fare il punto della situazione, a meno di un mese dall'avventura europea. Tra i protagonisti dell'annata dei record del Fiorentino anche Fabio Belloni, premiato con il Futsal Best Player. Per il classe 1991 sarà la prima esperienza in Europa con un club sammarinese nonostante le tante presenze con la maglia della Nazionale.

Nel servizio le interviste a Roberto Chiaruzzi - allenatore Fiorentino Futsal - e Fabio Belloni - giocatore Fiorentino Futsal