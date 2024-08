FUTSAL Fiorentino Futsal, Galli: "Che emozione esordire in Champions, non sarà facile ma siamo pronti"

Questa sera il Fiorentino Futsal partirà alla volta di Sofia, in Bulgaria, per affrontare il girone preliminare di Champions League. C'è una nuova guida tecnica in casa rossoblu: si tratta di Gianni Galli, pronto a fare il suo esordio in Europa.

Nel video la sua intervista

