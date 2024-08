Troppo Minerva per il Fiorentino Futsal. Gli svizzeri si impongono con un netto 14-0 nella seconda giornata del girone preliminare di Champions League. Differenza abissale tra i due organici: per il Minerva tripletta di Gajser, doppiette di Halimi, Everton, Costamanha oltre alle reti di Soares, Luis Fernando, Vítor Hugo, Machado e Kägi. Ultimo impegno per il Fiorentino Futsal sabato alle 11 locali - le 10 a San Marino - contro i gallesi del Pro Futsal Cymru.