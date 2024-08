FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Fiorentino Futsal, il Minerva ne fa 14 Troppo Minerva per il Fiorentino Futsal. Gli svizzeri si impongono con un netto 14-0 nella seconda giornata del girone preliminare di Champions League. Differenza abissale tra i due organici, sabato l’ultima sfida ai gallesi del Pro Futsal Cymru.

Era la partita più complicata, lo si sapeva dalla vigilia. Il 17-1 del 2021 era un monito, così come il 5-0 dello scorso anno. Il Minerva si conferma bestia nera per le squadre sammarinesi, in particolar modo per il Fiorentino che - complice la stanchezza di una bella partita giocata meno di 24 ore fa - non regge il passo e cede con un pesante 14-0.

Già dall’inizio si capisce che sarà un pomeriggio difficile, nel primo minuto effettivo arrivano 5 tiri e vari miracoli di Geri che capitola qualche secondo più tardi con il mancino del capitano svizzero Halimi. Il tecnico del Minerva Pedro Santos ha a disposizione due quintetti di grandissima qualità: esce Machado, il sostituto è Everton che ne mette a referto altri due nello spazio di pochi istanti.

Nel tabellino dei marcatori entrano anche Fabio Soares e Luis Fernando, con Geri che - bombardato fin dal principio - questa volta non può nulla. Ci si mette anche il direttore di gara quando concede un rigore dubbio, trasformato con freddezza da Vítor Hugo. I brasiliani e i portoghesi del Minerva sono di altra categoria, sul parquet c’è un abisso.

Il Fiorentino prova a resistere ma non c’è niente da fare: Machado segna il 7-0 poi sale in cattedra anche Leo Costamanha che, in meno di quaranta secondi, fa doppietta sfiorando la doppia cifra alla sirena. Il primo tempo si chiude sul 9-0.

Ad inizio ripresa il protagonista assoluto è Gianluca Geri. Il Minerva continua ad arrivare da tutte le parti, il portierone del Fiorentino Futsal le prende tutte o quasi. Di là i rossoblu costruiscono due chance: Verri su punizione, para Fabio Silva, e Morri che non riesce nel tap-in. Un’altra nota stonata di un pomeriggio complicato è l’espulsione di Maiani: il 6 tocca con la mano a porta vuota, anche se attaccata al corpo. Rigore e rosso, trasformato da Halimi per la doppia cifra.

Segna anche Kägi, uno dei pochi svizzeri del Minerva, e poi spazio alla tripletta di Gajser. Il laterale sloveno la infila all’angolino per il 12-0 poi approfitta di due tiri liberi - con il Fiorentino che arriva al sesto fallo - per diventare il miglior marcatore della partita. Il Minerva dilaga 14-0, il Fiorentino deve resettare in vista dell’ultima sfida in programma sabato contro i gallesi del Cymru.

