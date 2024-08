FUTSAL Fiorentino Futsal, la Champions comincia con un ko: 3-1 per l'Amigo Northwest Tripletta di Dobrichov, per i rossoblu segna Morri. Fiorentino che tornerà in campo giovedì alle 14.30 contro gli svizzeri del Futsal Minerva che nel pomeriggio hanno superato i gallesi del Cymru.

La squadra è totalmente nuova ma sul parquet non sembra, il Fiorentino tiene testa ai padroni di casa dell’Amigo Northwest e, nonostante il ko per 3-1 all’esordio nella Futsal Champions League, può sorridere. E può sorridere anche Alessandro Morri, al suo primo gol europeo alla prima in maglia rossoblu. Mister Gianni Galli l’ha studiata bene in avvio: linee strette per evitare imbucate. I bulgari hanno solo la conclusione da fuori come soluzione, ma hanno anche un giocatore come Dobrichov. É il 10 - che ne aveva segnati due anche alla Nazionale di Osimani lo scorso aprile - a sbloccare la contesa con un gran destro. Ma il Fiorentino é in partita grazie a Geri che, oltre a dare garanzie tra i pali, da consigli utili ai suoi. Verri ci prova su punizione, poi la super occasione per l’1-1: Morri ha la palla buona ma mette fuori da pochi metri. Gol sbagliato, gol subito: destro deviato del solito Dobrichov per il 2-0 Amigo con cui si chiudono i primi 20’ effettivi.

I campioni di Bulgaria partono forte anche nella ripresa ma il copione è lo stesso, i ragazzi di Galli restano aggrappati. Pavlov ferma Verri, Geri sfodera l’ennesima grande parata e poi - anche inaspettatamente - il Fiorentino ha la forza di riaprirla: Morri ci mette il fisico e si riscatta prontamente dall’errore del primo tempo. Forza, caparbietà e precisione: 2-1 e i sammarinesi tornano in partita. Di là però c’è sempre Dobrichov: altro missile terra-aria, gol stupendo del centrale bulgaro. È tripletta per lui, autentico protagonista. Il Fiorentino ha un’altra chance con Morri che mira l’angolino e viene fermato da Pavlov. In chiusura due traverse dell’Amigo Northwest ma finisce così: i rossoblu cedono 3-1 ma è un buon inizio. Ora la sfida agli svizzeri del Futsal Minerva, incubo delle sammarinesi negli ultimi anni.

