FUTSAL Fiorentino Futsal nel catino “vuoto” dell’Omonia Nicosia Meno di 24 ore alla sfida valida per il turno preliminare della Champions League di Futsal. L’Omonia Nicosia è una squadra forte è difficile da affrontare, i campioni di San Marino si affideranno ai “nazionali”.

A vederlo così fa impressione. Il “Tassos Papadopoulos” è un gioiellino da 6000 posti solitamente frequentato dal “Gate 9”, il gruppo dei tifosi organizzati dell’Omonia Nicosia. E invece domani, alle ore 16 locali (le 15 a San Marino), sarà tutto vuoto. Il Covid ha tolto il pubblico anche nelle partite della Champions League di futsal, si gioca a porte chiuse e si gioca soprattutto in gara secca. Non più un girone da 4 squadre ma “soli” 40 minuti di battaglia per il Fiorentino Futsal, per provare ad ottenere uno storico passaggio del turno. L’Omonia è tra le squadre più titolate di Cipro, con 5 campionati e 4 coppe vinte in soli 12 anni di esistenza. Sarà una montagna difficile da scalare per i rossoblu allenati da Stefano Fallini, al debutto come tecnico in una competizione europea. Sarà la prima in Champions pure per Elia Michelotti, talento classe 2001 e già protagonista con la Nazionale di Roberto Osimani.

Nel servizio l’intervista a Elia Michelotti, laterale Fiorentino Futsal

