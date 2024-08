FUTSAL Fiorentino Futsal, nel pomeriggio la sfida all’Amigo Northwest É il giorno di Fiorentino Futsal-Amigo Northwest, prima partita del girone preliminare di Champions League. I rossoblu affrontano i bulgari, padroni di casa, alle 18.30 locali (le 17.30 a San Marino).

Un palazzetto che ha ospitato manifestazioni di ogni tipo - dal tennis alla pallavolo passando per la ginnastica, fiore all’occhiello dello sport bulgaro - e concerti importanti. Ora tocca al calcio a 5: Sofia si prepara alla Champions League e il teatro é l’Arena Armeec, gioiellino da quasi 12000 posti. É tutto pronto per la prima del Fiorentino Futsal nel girone preliminare. E sarà subito partenza a razzo, contro i padroni di casa dell’Amigo Northwest che hanno conquistato gli ultimi 3 campionati bulgari. Diversi i nazionali presenti in rosa - alcuni hanno anche affrontato San Marino nell’impresa di Varna nel 2020 - e una squadra che punterà sul fattore campo per centrare la qualificazione. Esordio da brividi per i rossoblu di Gianni Galli che però sanno come affrontare questo tipo di partite.

Tutti abili e arruolati, anche Rossini e Righi che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Servirà sacrificio e abnegazione. La chiave sarà riuscire a resistere nelle prime battute, innervosire e spaventare i bulgari con qualche ripartenza.

Nel servizio l’intervista a Gianni Galli, allenatore Fiorentino Futsal

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: