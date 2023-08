FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Fiorentino Futsal nella storia, Michelotti: "Ancora non ci crediamo" I rossoblu, campioni di San Marino, hanno chiuso il girone di Futsal Champions League al 3° posto con due pareggi in 3 partite: 2-2 contro i ciprioti e padroni di casa dell'AEL Limassol - con le reti di Ercolani e Busignani - e lo 0-0 contro lo Yerevan.

San Marino continua a riscrivere la storia del futsal. Prima di tutti lo aveva fatto il Tre Fiori – con due pareggi in due diverse edizioni della Champions League – poi lo aveva fatto la Nazionale di Roberto Osimani - centrando un clamoroso passaggio del turno nel 2020 – adesso è toccato al Fiorentino. A Limassol i campioni di San Marino chiudono con 2 pareggi in 3 partite, terminando il girone di Futsal Champions League al 3° posto per la miglior differenza reti nei confronti dello Yerevan. Proprio contro gli armeni si è completato il piccolo capolavoro dei rossoblu: uno 0-0 nell'ultima sfida del girone giocato a Cipro, preso con autorità e soprattutto grande forza di volontà. Forse, però, la vera impresa resta il 2-2 della seconda sfida contro i padroni di casa dell'AEL Limassol che alla fine hanno comunque centrato il passaggio del turno dominando contro Minerva e proprio Yerevan. In un palazzetto “caldo” - con i tifosi gialloblu a cantare e caricare dal primo all'ultimo minuto – il Fiorentino l'ha interpretata da grande squadra. Nonostante il 2-0 firmato Schlemper e Lima, i ragazzi di Michelotti sono sempre rimasti in partita riuscendo prima ad accorciare le distanze con il rigore di Andrea Ercolani, poi a completare la rimonta con il “solito” Danilo Busignani che, oltre a cannibalizzare il campionato sammarinese, ha dimostrato di esserci sempre anche in Europa, anche nelle partite che contano. Poi la grinta, l'applicazione di tutti i giocatori e le straordinarie parate di Mattia Protti hanno fatto il resto. Il futsal sammarinese continua a crescere vertiginosamente, il Fiorentino e il suo allenatore Matteo Michelotti sono entrati negli annali.

Nel servizio l'intervista a Matteo Michelotti, allenatore Fiorentino Futsal

