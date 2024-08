Fiorentino Futsal, sarà ancora Champions League: lunedì la partenza per la Bulgaria

Una squadra quasi completamente nuova, con lo spirito combattivo di sempre: il Fiorentino si prepara alla sua settimana europea. Sarà la quinta volta nella Futsal Champions League per i rossoblu che lo scorso anno – a Cipro – si superarono riuscendo ad ottenere due pareggi. Non sarà facile ripetersi: molti big che hanno condotto il Fiorentino al quinto Campionato Sammarinese negli ultimi 6 anni hanno lasciato. Anche l'allenatore Matteo Michelotti, passato alla Virtus, e sostituito da Gianni Galli che farà il suo esordio proprio in Bulgaria. A guidare la squadra Daniele Maiani, protagonista già 12 mesi fa.

Amigo Northwest, Minerva e Pro Futsal Cymru: sono queste le tre avversarie del girone preliminare per il Fiorentino, che partirà lunedi sera alla volta della capitale bulgara Sofia. Oltre ai padroni di casa anche i rappresentanti di Svizzera – incontrati più e più volte nelle ultime stagioni – e Galles.

Nel servizio l'intervista a Daniele Maiani, centrale Fiorentino Futsal