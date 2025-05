Fiorentino - Juvenes Dogana. Costantini: "Siamo stati ordinati", Fabbri: "Abbiamo dato tutto"

Nel video le interviste

Da compagni di staff nella Nazionale a rivali per accedere ai playoff. Fabrizio Costantini e Achille Fabbri si sono ritrovati ieri sera sul campo, ma stavolta su panchine diverse, quelle di Fiorentino e Juvenes Dogana. L'occasione era il turno preliminare dei playoff del Campionato sammarinese e a spuntarla, grazie a un miglior piazzamento in campionato, è stato Costantini, subentrato a tre giorni dal termine della regular season a Paolo Tarini. L'allenatore commenta così la prestazione dei suoi: "Avevamo preparato una partita completamente diversa, ma, quando dopo dieci minuti c'è una cosa del genere (l'espulsione di Amin El Ardoudi, ndr) salta tutto quello che hai preparato. Però devo fare i complimenti ai ragazzi perché non è nel loro Dna essere così ordinati invece questa sera sono stati veramente ordinati. Abbiamo concesso poco, però loro ci hanno messo in difficoltà: è una squadra che palleggia bene, soprattutto quando ci sono Cevoli e Valentini. Diciamo che un po' l'infortunio di Cevoli per noi è stato fondamentale, perché hanno potuto organizzare meno l'azione da dietro".

Avendo avuto in mano la squadra solo per poche partite, che certezze ti porti ora verso i quarti di finale?

"Secondo me i ragazzi erano già molto preparati perché io ho potuto fare poco, se non lavorare sulla testa, ma il campo lo conoscono bene. Io li prendo sempre in giro, dico che sono un po' da assemblare. Sono ragazzi molto bravi tecnicamente e molto giovani, perché, non ce ne rendiamo conto, ma sono tutti 2004-2003. Poi l'esperienza di Simoncini e Molinari oggi ci ha dato una grandissima mano, ma è stata una grande prestazione non di una persona, direi direi che tutti quanti siano stati encomiabili".

Lato Juvenes Dogana, Fabbri sottolinea quanto le difficoltà realizzative dei suoi abbiano inciso sul risultato e come, "anche se questo non è un lamentarsi, è parte del gioco", soprattutto negli ultimi mesi la squadra abbia dovuto affrontare tante assenze ma comportandosi sempre in maniera egregia: "Questo è quello che è stato un po' tutto l'anno. Sapevamo di avere delle difficoltà nel segnare, però io devo solo ringraziare i ragazzi, che sono stati per me eccezionali durante tutta la stagione. Anche nelle difficoltà hanno lottato, hanno fatto un finale importante, eccezionale. Anche stasera penso che abbiamo attaccato solo noi, ma non siamo riusciti a buttarla dentro; forse questo ci è mancato, seppure qualche occasione l'abbiamo avuta, e anche valida. Però i ragazzi hanno dato dimostrazione anche oggi di essere una squadra tosta, solida quindi io posso solo ringraziali".

Poi una nota sul suo rapporto con l'amico, ieri avversario, Costantini: "Stasera è passato il Fiorentino. Bene, complimenti a loro, anche perché poi di là c'è un amico, Fabrizio, che non finirò mai di ringraziare perché mi ha fatto fare la bellissima esperienza con la Nazionale. Siamo stati insieme nello staff, ci conoscevamo e ci siamo parlati prima della partita dicendo che fossimo quasi dispiaciuti di giocare l'uno contro l'altro. Stasera, forse con un pizzico di fortuna, è passato lui: bene, complimenti al Fiorentino, nello sport bisogna fare così. Però grazie anche ai nostri ragazzi perché hanno dato veramente tanto".