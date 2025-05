Fiorentino-Juvenes/Dogana e Murata-Faetano: in 4 per 2 posti ai play-off

Al via la post-season nel Campionato Sammarinese con gli spareggi play-off

Archiviata la regular season è già tempo di play-off nel Campionato Sammarinese, per assegnare un pass alla prossima Conference League. Questo lo si scoprirà soltanto il 17 maggio, data della finalissima. Questa sera un primo assaggio con i due spareggi, per garantirsi un posto ai quarti di finale al via nel weekend. Due sfide da dentro-fuori, da risolvere nell'arco dei 90 minuti. Perché sia Fiorentino che Murata avranno due risultati su tre a disposizione, in virtù della miglior posizione ottenuta in classifica.

La migliore, tra le 4, è proprio il Fiorentino atteso dal match dell'Ezio Conti di Dogana contro la Juvenes/Dogana. Ottava contro undicesima: per il neo-tecnico rossoblu Fabrizio Costantini sarà una sfida speciale, sotto tanti punti di vista. L'ex CT della Nazionale Sammarinese infatti affronterà il suo passato e ritroverà da avversario Achille Fabbri, suo collaboratore tecnico con i Titani. Da una parte il Fiorentino, dopo una stagione ai piani altissimi, si è perso negli ultimi turni venendo relegata al Turno Preliminare con tre cambi in panchina: prima Acori, poi Tarini, ora Costantini. La Juvenes, invece, arriva in grande slancio dopo una bella rimonta nel finale di stagione, e una qualificazione ottenuta grazie al clamoroso successo contro La Fiorita nella penultima giornata. Quinto incrocio stagionale tra le due formazioni: in campionato doppio 0-0, agli ottavi di Coppa Titano successi per Serravalle (1-0 all'andata, 2-0 al ritorno). Si gioca alle 20.45, con diretta su San Marino RTV.

Alla stessa ora, ma a Montecchio, l'altro spareggio tra Murata e Faetano. Come il Fiorentino, anche i bianconeri avranno due risultati su tre a disposizione per centrare i play-off. Si affrontano, infatti, la nona e la decima forza della regular season. Murata che è cambiato molto, dopo varie vicissitudini. Il mercato invernale ha rivoluzionato la squadra con numerosi arrivi e il cambio in panchina, da Grassi a Camillini. Statistiche in perfetto equilibrio, con 33 gol fatti e 33 subiti. La vittoria manca da un mese, ma nelle ultime 6 è arrivato solo un ko. Il Faetano di Adrian Ricchiuti – che si affiderà ai gol di Brisigotti, unico gialloblu in doppia cifra - vuol tornare ai play-off a due anni di distanza. Curiosità: nel 2023 il Faetano superò gli spareggi battendo proprio il Murata. In questa stagione, 1-0 Faetano all'andata e 2-2 al ritorno. La squadra miglior classificata (tra le quattro) se la vedrà con il Tre Fiori ai quarti, la peggiore giocherà con La Fiorita.