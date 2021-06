Fiorentino – La Fiorita vale lo scudetto

Il Fiorentino proverà a difendere il titolo, puntando al terzo trionfo consecutivo, e per La Fiorita sarà una prima volta assoluta in finale di campionato. Le due finaliste sono anche coloro che hanno chiuso la prima fase del torneo da capolista dei gironi. Conferenza stampa di presentazione della finale con il tecnico del Fiorentino Stefano Fallini e il laterale Elia Pasqualini. Per la Fiorita il collaboratore tecnico Pier Paolo Pietrangeli e il portiere Manuel Marchetti. La finale del campionato di Futsal sammarinese si gioca domani sera ore 21 a Fiorentino. San Marino RTV trasmetterà l'incontro in differita mercoledì 9 giugno ore 18.15 su Rtv Sport Ch 93 del Digitale Terrestre.