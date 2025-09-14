CAMPIONATO SAMMARINESE Fiorentino - Pennarossa. Costantini: "Bravi ad aspettare", Ricchiuti "Sconfitta immeritata" Entrambi gli allenatori guardano alla crescita del gruppo, dopo le prime due giornate

Il predominio del gioco nella prima metà di partita non è bastato al Pennarossa per battere il Fiorentino, ma è stato sufficiente alla squadra di Chiesanuova per creare tanta pressione sugli avversari. Lo ammette, a fine partita, lo stesso allenatore rossoblù, Fabrizio Costantini: "Nella prima frazione ci hanno messo in difficoltà, hanno battuto due punizioni dal limite e hanno avuto un predominio di possesso palla. Però siamo stati bravi ad aspettare, poi vincere le partite non è mai semplice, ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Anzi, forse ci siamo mangiati più occasioni limpide noi, di loro, almeno tre".

Quali sono gli obiettivi della stagione?

"Lo scopo è migliorare l'anno scorso, in cui la squadra aveva chiuso al settimo posto. Credo che abbiamo le carte per farlo. Chiaro, bisogna lavorare e lavorare e lavorare ancora, perché è una squadra giovanissima, a parte due elementi, ma stiamo facendo bene. Poi cercheremo di dar fastidio a quel gruppetto di squadre là davanti, anche se c'è differenza con loro. Però, lavorando, non si sa mai".

Dispiaciuto Adrian Ricchiuti, al secondo incontro alla guida del Pennarossa, dopo lo scorso anno trascorso al Faetano, che però guarda a un miglioramento del gruppo nel corso della stagione: "Peccato, perché dal mio punto di vista non meritavamo la sconfitta, per quello che si è visto in campo, però il calcio è così. Lavoriamo e sappiamo che sarà dura, siamo una squadra che ha cambiato molto. Io non guardo al singolo giorno, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, al di là del risultato".

È questa l'impronta che vuoi dare al tuo Pennarossa, quella di provare a giocare sempre il pallone?

"Nel Campionato sammarinese ci sono due campionati in uno: ci sono delle squadre che competono da sole, mentre noi dobbiamo competere con quelle alla nostra portata e credo che bisogni insegnare a giocare a calcio. È normale che si debba vincere ogni tanto, però l'importante è cercare di far capire quello che vuoi, che è il non buttare via la palla, il giocare. Piano piano spero che rientri qualcuno che gioca davanti e che riusciremo a fare goal, perché senza segnare non si può vincere".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: