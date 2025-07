Doppio rinforzo per il Fiorentino che ingaggia l'attaccante classe 2002 Matteo Dari e il centrocampista classe 2000 Marco Evaristi. Entrambi sono reduci da esperienze in Eccellenza: Dari, prodotto del settore giovanile della Lazio, viene dal Pomezia. Arriva dalla Vis Novafeltria invece Evaristi, che in carriera ha giocato anche nel San Marino, 33 presenze in D tra '17 e '19, e Pennarossa.