MERCATO Fiorentino, presi Dari ed Evaristi L'attaccante scuola Lazio arriva dal Pomezia, il centrocampista dalla Vis Novafeltria.

Fiorentino, presi Dari ed Evaristi.

Doppio rinforzo per il Fiorentino che ingaggia l'attaccante classe 2002 Matteo Dari e il centrocampista classe 2000 Marco Evaristi. Entrambi sono reduci da esperienze in Eccellenza: Dari, prodotto del settore giovanile della Lazio, viene dal Pomezia. Arriva dalla Vis Novafeltria invece Evaristi, che in carriera ha giocato anche nel San Marino, 33 presenze in D tra '17 e '19, e Pennarossa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: