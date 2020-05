CAMPIONATO Fiorentino, Protino: "Difficile stare senza pallone" Tra i giocatori più rappresentativi del campionato sammarinese c'è Pietro Angelo Protino. L'attaccante del Fiorentino è stato grande protagonista in una stagione difficile per i rossoblu.

Annata complicata per il Fiorentino caratterizzata da tanti momenti difficili e pochi risultati utili. I rossoblu hanno, però, avuto il merito di scovare uno dei talenti più promettenti del campionato sammarinese. Si tratta di Pietro Angelo Protino, autore di 6 reti in 12 presenze, oltre un terzo delle marcature dell'intera formazione. Per il classe 1999 è difficile stare senza calcio.

Come detto, una stagione non esaltante per il Fiorentino che ha vissuto pure l'avvicendamento in panchina da Massimo Campo a Manuel Amati. La speranza, nel caso si dovesse ripartire, è quella di farlo nel migliore dei modi. Protino si trova bene nel campionato sammarinese che, tra i tanti pro, da anche ai giocatori l'opportunità di partecipare alle coppe europee.

Nel servizio l'intervista a Pietro Angelo Protino, attaccante Fiorentino

