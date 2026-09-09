COPPA TITANO Fiorentino-Tre Fiori, il commento di Girolomoni, Dolcini e Monaco I due tecnici parlano di gara maschia - seppur con accezioni diverse - il centrocampista gialloblu sottolinea come, in certi frangenti, i suoi potessero fare meglio.

Quarta vittoria in altrettante partite stagionali per il Tre Fiori che replica i successi di Supercoppa e campionato anche in Coppa Titano, con l'1-0 sul Fiorentino. "È stata una partita maschia, purtroppo anche troppo - commenta il tecnico del Tre Fiori, Danilo Girolomoni - perché credo ci siano state condotte che sono violente più che maschie e alla fine è venuto fuori l'1-0, va bene così. Il derby è una partita sempre difficile, adesso abbiamo il ritorno, ancora nulla è scritto, quindi ci prendiamo questa vittoria e proviamo a proseguire su questa strada".

A deciderla è stato il gol del centrocampista Federico Dolcini: "Potevamo fare meglio in alcuni frangenti, comunque è stata una partita difficile perché è un campo piccolo, loro sono una squadra molto chiusa, compatta, fisica. Abbiamo rischiato poco, siamo contenti di questo, potevamo essere più lucidi in alcuni frangenti, però abbiamo gestito bene il risultato. Il ritorno sarà difficile, lo sappiamo, però dobbiamo fare una partita simile".

Soddisfatto per la prova anche l'allenatore del Fiorentino, Francesco Monaco: "Siamo mancati un po' di lucidità e cattiveria negli ultimi 30 metri, però abbiamo fatto, secondo me, una signora partita contro una corazzata, una supersquadra. Siamo arrivati anche un po' con delle defezioni, quindi abbiamo chiesto degli straordinari a gente che aveva sempre giocato finora, però comunque si sono comportati tutti bene quelli chiamati in causa. Io sono molto molto soddisfatto della prova, è stata una prova maschia, però ce la siamo giocata a viso aperto e combattendo contro una squadra, ripeto, già attrezzata, rispetto a noi che siamo ancora in costruzione, ci conosciamo da poco. Però mi ritengo soddisfatto e soprattutto è ancora aperto per il ritorno, nulla è compromesso, quindi ci alleneremo e ci crederemo".

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