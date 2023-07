FUTSAL Fiorentino verso la Champions, Michelotti: "Niente innesti, puntiamo a confermare la rosa" Niente italiani da fuori, né prestito dal campionato sammarinese, dice il tecnico: "Se la società riesce a confermare tutti, non abbiamo obiettivi di mercato. Moretti? Vuole rimanere, speriamo la società riesca a trattenerlo".

Dopo l'anno sabbatico il Fiorentino ritrova il turno preliminare della Futsal Champions League e, con esso, un avversario ormai cronico del calcio a 5 biancazzurro. I rossoblu sono stati sorteggiati nel Gruppo G, in programma a Cipro dal 22 al 27 agosto. Con loro, i padroni di casa dell'AEL Limassol, gli armeni dello Yerevan e gli svizzeri del Minerva, che nelle ultime due edizioni ha sempre ospitato il girone contro i campioni di San Marino. Nel 2022 la Folgore, battuta 6-2, e nel 2021 proprio il Fiorentino, che incassò un pesante 17-1.

Oltre al possibile innesto di uno straniero proveniente dai campionati FIGC – novità di questa stagione – il Fiorentino potrebbe ingaggiare in prestito, per la sola Champions, anche un giocatore tesserato per un'altra sammarinese. I rossoblu però puntano semplicemente a confermare la rosa che ha fatto la doppietta scudetto-Titano Futsal Cup. Da valutare la posizione di Matteo Moretti, rientrato al Murata per fine prestito ma che il Fiorentino vorrebbe ancora con sé. "Non useremo la deroga per prendere un sammarinese - spiega il tecnico Matteo Michelotti - la squadra rimane questa, non ha obiettivi di mercato, tipo italiani o altro. Speriamo che i giocatori mantengano la promessa di fare due anni tutti insieme, se riusciamo a tenerli tutti siamo a posto. Protti e Busignani saranno con noi, Ercolani sarà con noi. Moretti speriamo, è uno di quei giocatori che vuole rimanere e speriamo che la società riesca a far sì che rimanga".

