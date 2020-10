CAMPIONATO SAMMARINESE Fiorita a punteggio pieno. Sale la Folgore, freno Tre Fiori, ripresa Pennarossa Sono 5 i goal del sabato di campionato

Sabato condizionato dal maltempo, vincono Fiorita, Folgore, Pennarossa pareggiano Tre Fiori – Murata La Fiorita sa solo vincere 5 su 5 ultima vittima in ordine di tempo il Faetano. Il club di Montegiardino detta legge soprattutto sulle palle inattive i primi due goal, seppur in modo diverso, arrivano entrambi da calcio d'angolo. Il primo è una soluzione di Roberto Di Maio, il secondo dal corner arriva un'altra situazione pericolosa con la traversa colpita, poi sul proseguo, risolve Brighi. Il tris in velocità, azione tutta di prima della squadra di Nicola Berardi finalizzata da Pancotti.





A Domagnano, Fiorita batte Faetano 3-0. Unico 0-0 quello tra Tre Fiori e Murata, nel finale doppia ammonizione per Lunardini e Tre Fiori che resta in 10 nell'extra time. Serpeggia un po' di nervosismo nella squadra di Cecchetti già a – 7 dalla Fiorita. Tre punti importanti per il Pennarossa. Il rinvio del portiere, diventa un assist, inganna anche l'operatore TV e Sourè pensiamo sia partito dalla propria metà campo quindi in posizione regolare, poi la sua velocità brucia i difensori del Fiorentino. Ad Acquaviva, Pennarossa batte Fiorentino 1-0. Risale la Folgore, seconda vittoria consecutivo e 5 partite coppa compresa senza subire reti. La rete decisiva è di Badalassi che incrocia con il sinistro, ma grandi meriti anche a Rosini autore di un'azione personale più l'assist per il centroavanti. Non basta un bel Cailungo, A Montecchio Fonte dell'Ovo, Folgore batte Cailungo 1-0





