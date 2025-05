CAMPIONATO SAMMARINESE Fiorita e Cosmos rinviano tutto alla gara di ritorno L'andata della semifinale play off termina a reti inviolate e con poche occasioni da rete. Nell'altra semifinale il Tre Fiori supera 2-1 il San Giovanni.

Regna l'equilibrio a Dogana tra La Fiorita e Cosmos partita bloccata e con poche emozioni. Meglio il Cosmos nel primo tempo, la squadra di Andy Selva se vuole centrare la finale sa che una delle due la deve vincere, e spinge soprattutto nella prima mezz'ora. Grandoni da fuori area non trova la porta. Si libera al tiro anche Biral, in questo caso sfera non lontana dal palo di destra difeso da Gian Luca Vivan. Senza sbocchi si prova solo con conclusioni velleitarie come quella di Errico, e quella di Matteo Vitaioli, l'attaccante della Nazionale ha il merito di scuotere i suoi in zona offensiva.

L'azione manovrata dal Cosmos porta Grandoni al colpo di testa ed è questa l'occasione più importante dei serravallesi di tutto il primo tempo. Prima di guadagnare gli spogliatoi registriamo due conclusioni dell'ex Murata Affonso, sulla prima una deviazione manda la sfera in corner, sulla seconda la palla non va lontanissima dal palo.

Nella ripresa i cambi non cambiano la sostanza le due squadre si annullano a vicenda. Ci sono proteste quando Gasperoni spinge Ben Kacem in area di rigore, per Avoni ci vuole molto di più per assegnare un calcio di rigore. Il match si chiude con il tentativo di testa di Massari, il suo ingresso ha contribuito a dare più dinamismo all'attacco giallo/blu. Allo Stadio ezio Conti di Dogana. La Fiorita – Cosmos 0-0, qualificazione alla finalissima play off rimandata al la gara di ritorno che si giocherà martedi 13 maggio alle 20.45

