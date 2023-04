La Fiorita blinda il passaggio in semifinale ma per il tecnico Thomas Manfredini c'è preoccupazione per le condizioni di Rinaldi e Abouzziane, usciti per infortunio. Il portiere della Juvenes Fabio Gentilini alza bandiera bianca: "Mi sa che siamo passati da missione impossibile a missione impensabile: probabilmente ci aspettano gli ultimi 90' della stagione, cercheremo comunque di uscire a testa alta".