FSGC Firmato il rinnovo della collaborazione tra FSGC e Liceo Linguistico

Rinnovato l'accordo tra la scuola secondaria superiore di San Marino e la Federazione Sammarinese Gioco Calcio per il proseguimento dell'attività di collaborazione che vede i ragazzi di quarta e quinta liceo affiancare il personale della Federazione in un lavoro di supporto come interpreti e traduttori con squadre che giocano in territorio oppure in trasferte all'estero. Uno stage che è anche una concreta verifica delle conoscenze e delle abilità linguistiche maturate dagli studenti del liceo linguistico sammarinese.

