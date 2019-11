Firmato un protocollo d'intesa tra Scuola e Federcalcio

Quello che fino a qualche anno fa sembrava una pura utopia, oggi a San Marino è diventata una bella realtà. Il mondo della scuola e quello del calcio viaggiano di pari passo con l'obiettivo di agevolare il percorso degli studenti-atleti nel loro doppio impegno sportivo e scolastico. E' di questa mattina la firma su un protocollo d'intesa tra il presidente della Federcalcio Marco Tura e il preside della scuola secondaria superiore, Giacomo Esposito. Un accordo che testimonia la capacità dell’istituzione scolastica di dialogare con le realtà educative e formative che operano in altri settori. Dal canto suo, la Fsgc riconosce il ruolo primario della scuola e metterà a disposizione, a proprie spese, figure professionali per un efficiente supporto nell'attività di studio e recupero scolastico. Verranno puoi comunicate alla direzione della Scuola Superiore, le date degli impegni sportivi nazionali ed internazionali, per consentire eventuali modifiche della programmazione didattica. I due organismi riconoscono nella famiglia l'unico e insostituibile referente e ritengono necessaria la preventiva autorizzazione dei genitori, alle nuove forme di collaborazione messe in atto da Scuola e Federcalcio.

Soddisfazione è stata espressa dal Segretario di Stato per l’Istruzione e lo Sport Marco Podeschi per la firma di un protocollo d'intesa che potrebbe diventare un’opportunità anche per altre federazioni sportive che vedono coinvolti i loro giovani atleti.