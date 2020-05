Fischietti ASA a lezione da Rizzoli, Rosetti e Cumbo

In attesa di capire se e quando la stagione riprenderà, arbitri e assistenti ASA da tre settimane sono stati coinvolti in webinar finalizzati a portare avanti l’aggiornamento ed anche l’allenamento da un punto di vista tecnico. Nel primo si sono confrontati con i propri dirigenti in merito ai clip test che la UEFA aveva rilasciato alle federazioni affiliate. Il martedì seguente, in collegamento con i membri dell’ASA c’era Nicola Rizzoli, un tempo miglior arbitro al mondo e oggi Responsabile della C.A.N. A. E sulle nuove tecnologie si è incentrata la Masterclass tenuta da un altro nome storico dell’arbitraggio italiano come Roberto Rosetti (oggi Presidente della Commissione Arbitri della UEFA).

Una clip video inviata agli Ufficiali UEFA in seno alla FSGC quali Stefano Podeschi (Referee Observer) e la quaterna internazionale (calcistica) scelta per il 2020, e che è stata da essi condivisa con i colleghi e gli assistenti dell’associazione sammarinese, affiancati dal Presidente della FSGC Marco Tura e dal Segretario Generale Luigi Zafferani. Domani tocca al comparto Futsal con una riunione tecnica – sempre tramite collegamento a distanza – organizzata dal Responsabile di settore Massimo Nanni e che sarà presieduta da Massimo Cumbo, istruttore arbitrale per conto della FIFA e della UEFA.