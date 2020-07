Fissate le date delle riprese degli allenamenti per calcio e futsal Nazionale in campo dal 13 luglio, il 20 toccherà alla squadra femminile. Il 3 agosto iniziano le preparazioni delle squadre non coinvolte nelle coppe europee.

A partire da lunedì 13 luglio nulla osta alla ripresa dell’attività per Nazionale ed Under 21. Sempre da lunedì potrà organizzarsi anche il settore arbitrale, mentre è leggermente differita la ripartenza per il comparto San Marino Academy e per i club sammarinesi affiliati alla Federcalcio.

Le società affiliate - ad esclusione di Tre Penne, Folgore e Tre Penne che avevano già incassato il via libera dalla politica per prepararsi agli impegni di Champions ed Europa League - potranno riprendere gli allenamenti a partire dal 3 agosto. La medesima data a partire dalla quale le giovanili della San Marino Academy potranno tornare in campo, mentre una settimana più tardi si accenderà il semaforo verde per le formazioni femminili Primavera ed Under 17 della San Marino Academy.

La preparazione al primo, storico campionato di Serie A delle ragazze di Alain Conte è fissato per lunedì 20 luglio. Giornata che rappresenta anche la ripartenza per le due nazionali di futsal: i ragazzi di Osimani torneranno a preparare la doppia sfida alla Danimarca (play- off di accesso ad Euro 2020 fissati ad inizio novembre), mentre l’Under 19 di Matteo Selva sarà impegnata a gennaio 2021 nelle qualificazioni all’Europeo di categoria.





