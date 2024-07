CONFERENCE LEAGUE Floriana-Tre Penne 3-1

Il Tre Penne gioca alla pari dei maltesi e in apertura di secondo tempo va addirittura in vantaggio con un destro dal limite di Tommaso Guidi. La reazione del Floriana è decisa e porta a 3 gol nel giro di 7 minuti, ma passata la tempesta la squadra di Città ha ritrovato distanze e posizioni, dando un senso alla partita di ritorno per la quale sarà fondamentale recuperare bene fisicamente dopo un match giocato in un caldo opprimente.

