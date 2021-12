Floriano Sperindio torna sulla panchina del Tre Fiori. Sperindio prende il posto di Matteo Cecchetti dopo 4 anni e mezzo. Con Sperindio, il Tre Fiori ha conquistato tre scudetti. In una nota il Tre Fiori spiega attraverso il proprio direttore generale Giacomo Benedettini che: “Impegni inderogabili di lavoro e la prospettiva della panchina della Nazionale Under 21 hanno portato le parti ad accordarsi per dare la possibilità a Matteo di cogliere le opportunità che si stanno prospettando".