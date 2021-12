Floriano Sperindio torna sulla panchina del Tre Fiori

Floriano Sperindio torna sulla panchina del Tre Fiori.

Floriano Sperindio torna sulla panchina del Tre Fiori. Sperindio prende il posto di Matteo Cecchetti dopo 4 anni e mezzo. Con Sperindio, il Tre Fiori ha conquistato tre scudetti. In una nota il Tre Fiori spiega attraverso il proprio direttore generale Giacomo Benedettini che: “Impegni inderogabili di lavoro e la prospettiva della panchina della Nazionale Under 21 hanno portato le parti ad accordarsi per dare la possibilità a Matteo di cogliere le opportunità che si stanno prospettando".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: