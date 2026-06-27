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Folgore, 15 conferme e quattro addii per la prossima stagione

Confermata gran parte del blocco squadra, compreso Augusto Garcia Rufer. Salutano Bernardi (dopo 8 stagioni), Aversario, Cateni e Gaido

27 giu 2026
Folgore, 15 conferme e quattro addii per la prossima stagione

In attesa dei nuovi acquisti e dopo aver cambiato allenatore, la Folgore conferma gran parte della squadra che lo scorso anno è arrivata al quinto posto. Sono ben 15 i giocatori che faranno parte della rosa anche nella prossima stagione: Mirco De Angelis e Angelo Russo tra i portieri; Alex Cavalli, Francesco Sartori, Yero Toure e Cristian Brolli in difesa; Adam Adami Martins, Assane Fall, Azael Garcia Rufer, Giovanni De Nicolò e Federico Malaponti a centrocampo; Raul Ura, Samuel Pancotti, Jacopo Raschi e Augusto Garcia Rufer in attacco.

Sui propri canali social, la società di Falciano ha annunciato anche gli addii di Fabio Cateni, Gianluca Gaido e Fabrizio Aversario, a cui si è aggiunto ieri Marco Bernardi, che lascia i colori giallorossoneri dopo otto stagioni.




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