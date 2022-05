SPAREGGI PLAY-OFF Folgore a caccia della rimonta, Pennarossa e Faetano con il doppio risultato Sabato si gioca il ritorno degli spareggi nel campionato sammarinese. Ad eccezione di Domagnano-Libertas è ancora tutto aperto: la Folgore deve vincere con due gol di scarto per ribaltare il Fiorentino, Pennarossa e Faetano possono anche pareggiare.

Altri 90 minuti per scoprire le 4 squadre che si aggiungeranno a La Fiorita, Tre Penne, Tre Fiori e Virtus nei quarti di finale dei play-off del Campionato Sammarinese. Rischia seriamente di non esserci la Folgore campione in carica: i giallorossoneri, colpiti da numerose defezioni e reduci dalla finale persa di Coppa Titano, devono rimontare il Fiorentino con i rossoblu capaci di vincere 2-0 all'andata. Malandri si affiderà, come sempre, al tridente Castellazzi-Abouzziane-Ben Kacem con gli ultimi 2 a segno nel primo round. Non manca la qualità dall'altra parte con Dormi-Docente-Fedeli: a Falciano serve un successo con due reti di scarto.

Basta anche un pareggio, invece, al Pennarossa contro il Murata, in virtù della miglior posizione ottenuta in regular season dai biancorossi di Andy Selva. L'1-1 di Stefanelli allo scadere – dopo il vantaggio bianconero firmato Cangini – permette a Chiesanuova di poter gestire il risultato per garantirsi il pass al turno successivo. Stesso discorso per il Faetano che ha 2 risultati su 3 a disposizione contro il San Giovanni, anche in questo caso per effetto di una rete arrivata all'ultimissimo minuto: quella di Nicola Palazzi su calcio di punizione. 1-1 all'andata, i rossoneri vanno a caccia di un'impresa storica in quel di Dogana.

Di questi spareggi play-off, l'unico che – sulla carta – non ha più nulla da dire è quello tra Domagnano e Libertas con i granata di Cardini che si sono imposti con un netto 5-0. Servirà un miracolo - o forse qualcosa in più - ai “Lupi” giallorossi, semifinalisti di Coppa e già proiettati verso la prossima stagione.

