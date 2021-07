CONFERENCE LEAGUE Folgore, Arrigoni: “Chiudersi e ripartire per far male”

L’attesa cresce sempre di più, la Folgore - da ieri a Malta - si sta preparando per la sfida all’Hibernians, ritorno del secondo turno di Conference League. C’è da ribaltare il 3-1 subito al “San Marino Stadium” per non salutare l’Europa. Chi vince, tra sammarinesi e maltesi, affronta una tra i lettoni del Riga - avversario del Tre Fiori nell’ultima Europa League - ed i macedoni dello Shkendija. Falciano che ha iniziato la propria campagna europea poco più di un mese fa con la sconfitta subita in Albania dai kosovari del Prishtina in Champions. Quella fu la partita d’esordio per Nicholas Arrigoni - “originale” difensore con la maglia numero 9 - arrivato dal Murata e diventato immediatamente uno dei pilastri per i giallorossoneri.

Nel servizio l’intervista a Nicholas Arrigoni, difensore Folgore.

L’inviato a Malta,

Alessandro Ciacci

