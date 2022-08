FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Folgore, Bernardi e Geri: "Gran risultato, siamo contentissimi"

La Folgore tiene a lungo sulle spine il Minerva e nel post partita due dei protagonisti di serata, Massimiliano Bernardi e Gian Luca Geri, sottolineano la gioia per la bella prestazione. Con un pizzico di rammarico per alcuni episodi (il mancato 4-3 e le due reti incassate in fila a fine primo tempo) che avrebbero potuto rendere la gara ancor più interessante.

